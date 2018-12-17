В Саратове в ДТП пострадали два подростка

СЕГОДНЯ 10:14 2018-12-17T10:14:55+03:00

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В минувшую субботу на Московском шоссе, водитель ВАЗ 2110 «догнал» иномарку.

- 15 декабря в 16:05, напротив дома 1 по улице Московское шоссе, 42-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2110», в пути следования не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Citroen, под управлением 39-летнего водителя, – рассказали «КП-Саратов» в региональном ГИБДД.

В результате ДТП, водитель автомобиля Citroen, а также двое его пассажиров - мальчики 15 и 16 лет получили незначительные травмы, рекомендовано амбулаторное лечение.