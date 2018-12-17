2018-12-17T10:35:29+03:00
Происшествия

В Саратове в ДТП пострадали два подростка

Виновник столкновения не соблюдал дистанцию
Тимур Гадеев
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В минувшую субботу, 15 декабря, на Московском шоссе в Саратове водитель ВАЗ-2110 «догнал» иномарку.

- В 16:05 напротив дома №1 42-летний водитель отечественного авто не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Citroen под управлением 39-летнего водителя, — рассказали «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

В результате ДТП водитель иномарки, а также двое его пассажиров — мальчики 15 и 16 лет — получили незначительные травмы, рекомендовано амбулаторное лечение.

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