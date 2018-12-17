В кафе на саратовской набережной в мужчину стреляли и избили

17 Дек. 10:09 2018-12-17T10:09:45+03:00

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В кафе на набережной Космонавтов Саратова вчера, 16 декабря, избили 45-летнего мужчину и выстрелили в него несколько раз.

- В пять утра его госпитализировали от дома №7а по этой же улице, допросить его не получается, так как он под лекарствами, — сообщили «КП-Саратов» в УМВД региона.

Однако очевидцы рассказали, что в четыре утра мужчину избили в туалете того заведения, а затем выстрелили.

Полицейские во время розыска задержали 44-летнего гражданина. У него изъяли травматический пистолет «Гроза». В отношении злоумышленника заведено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью.