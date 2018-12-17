2018-12-17T10:27:55+03:00
Происшествия

Житель Советского района не дождался оплаты договора от москвича

Мошенника оштрафовали
Дарья Вострикова
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Мошенника из Москвы призвали к ответу за отказ платить по контракту жителю Саратовской области.

- Установлено, что 52-летний мужчина заключил с предпринимателем из Советского района договор на поставку пшеницы. Зерно заказчику пришло в срок, но платить за это более 857 тыс. рублей он не захотел. Житель столицы перевел на счет продавца только треть от этой суммы, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Суд заставил мошенника выплатить штраф 200 тыс. рублей.

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