Более 1 тыс. саратовцев позвонили на «горячую линию» по уборке снега
Пятая часть обращений — о заснеженных дворах и дорогах
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В Саратове продолжает работу «горячая линия» по уборке снега.
- За прошедшие сутки по вопросам ЖКХ поступило 1 063 обращения. Почти пятая часть из них касается расчистки дворов и дорог, а также вызова экстренных служб, — сообщили «КП-Саратов» в городской администрации.
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