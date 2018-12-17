2018-12-17T10:25:57+03:00
Общество

Более 1 тыс. саратовцев позвонили на «горячую линию» по уборке снега

Пятая часть обращений — о заснеженных дворах и дорогах
Дарья Вострикова
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В Саратове продолжает работу «горячая линия» по уборке снега.

- За прошедшие сутки по вопросам ЖКХ поступило 1 063 обращения. Почти пятая часть из них касается расчистки дворов и дорог, а также вызова экстренных служб, — сообщили «КП-Саратов» в городской администрации.

Двое саратовцев рассказали о пропавшем тепле, трое — об авариях на водопроводе.

Десять человек пожаловались на прекращение движения общественного транспорта.

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