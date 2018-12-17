В Вольске водитель «Лады» сбил 68-летнюю женщину
Пострадавшую госпитализировали
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В Вольске под колеса «Лады Приора, за рулем которой был 28-летний мужчина, попала 68-летняя женщина.
- В 07:55 у дома №99 по улице Володарского водитель превысил скорость, не справился с управлением и сбил пешехода, — рассказали «КП-Саратов» в региональном ГИБДД.
Как выяснилось, женщина, попавшая под колеса, переходила дорогу в непредназначенном месте. Пострадавшую с травмами госпитализировали.