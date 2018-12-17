2018-12-17T09:53:37+03:00
Общество

Ветераны Балаковской АЭС отметили 100-летие комсомола

Прошел торжественный вечер с песнями советской эпохи
Екатерина Семенова
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Самые лучшие годы жизни вспомнили ветераны Балаковской АЭС, которые организовали и провели торжественный вечер, посвященный 100-летию образования ВЛКСМ. В теплой атмосфере участники встречи вспоминали, чем жили комсомольцы 70-80 годов, как работали, о чем мечтали, как грандиозные комсомольские стройки, на которые съезжалась молодежь со всей страны, превратили Балаково в большой индустриальный город.

Активисты комсомольского и ветеранского движения были отмечены Орденским знаком «Комсомольская доблесть». Праздничную атмосферу вечера дополнили песни советской эпохи, сценки комсомольского быта, юмористические конкурсы, викторины и танцевальная программа.

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