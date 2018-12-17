В Саратове женщина на «Ладе Калина» врезалась в грузовик

СЕГОДНЯ 09:48 2018-12-17T09:56:53+03:00

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В минувшую субботу, 15 декабря, на Московском шоссе женщина на «Ладе Калина» врезалась в грузовик.

- В 11:40 напротив дома №2 по Московскому шоссе, 44-летняя водитель не справилась с управлением, выехала на встречку и столкнулась с BAW, который вел 31-летний мужчина, — рассказали «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

В результате ДТП 29-летний пассажир грузовика получил травмы, но был отпущен, ему порекомендовали дальнейшее лечение.