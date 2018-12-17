В Саратове с пятого этажа сорвался человек в альпинистском снаряжении
Пострадавший госпитализирован
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Сегодня утром, 17 декабря, мужчина в альпинистском снаряжении во время работ на фасаде 16-этажного дома сорвался с высоты пятого этажа и упал на козырек.
- В 7:00 поступил звонок, что на Мичурина, 111 при работах на стене здания свалился 36-летний мужчина, — рассказали «КП-Саратов» областные спасатели.
В Центре медицины и катастроф уточнили, что состояние пострадавшего расценивается как средней тяжести. Он госпитализирован в городскую больницу №1.