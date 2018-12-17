Студент СГЮА завоевал командное «золото» на международных соревнованиях

17 Дек. 09:41 2018-12-17T10:04:36+03:00

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С 13 по 17 декабря в городе Нанси (Франция) прошли соревнования Международного совета военного спорта (CISM) по фехтованию.

15 декабря в командных соревнованиях по фехтованию на саблях участие приняли сборные России, Франции, Италии, Германии, Украины, Китая, Перу и Бразилии. В состав нашей сборной вошел студент Саратовской государственной юридической академии, четырехкратный чемпион мира по фехтованию среди юниоров, мастер спорта России международного класса, многократный победитель первенств России и Европы Константин Лоханов.

В командных соревнованиях российская сборная завоевала золотую медаль, обыграв в финальном бою итальянских спортсменов со счетом 45:35