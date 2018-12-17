2018-12-17T09:45:31+03:00
Общество

Роспотребнадзор дает рекомендации саратовцам о выборе алкоголя к Новому году

Специалисты советуют помнить о культуре пития
Екатерина Семенова
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..Фото: Екатерина Семенова
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Роспотребнадзор по Саратовской области дал рекомендации по выбору алкоголя к новогодним праздникам.

Жителям даются несколько советов, чтобы «не омрачать праздничные дни проблемами, связанными со здоровьем.

Спиртное следует покупать только в магазинах, имеющих лицензию. Не рекомендовано приобретать его через интернет.

- Обратите внимание на стоимость продукции. Легально произведенная водка крепостью 40% при розничной продаже не может стоить менее 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, минимальная розничная цена коньяка установлена в 371 рубль за 0,5 литра, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

У тары должна быть ровно наклеена этикетка с указанием информация о крепости, дате розлива, условиях хранения, противопоказаниях и т. д. В бутылке не должно быть осадка.

При этом специалисты советуют не увлекаться спиртным.

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