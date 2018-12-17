В Балакове мужчина угнал Daewoo Nexia у своего начальника
Полиция задержала нарушителя
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В минувшее воскресенье, 16 декабря, балаковская полиция раскрыла кражу Daewoo Nexia у 42-летнего мужчины.
- Потерпевший обратился в полицию утром того же дня. Припаркованный около одного из домов на проезде Энергетиков автомобиль пропал в 22:00 15 декабря. По подозрению в краже задержан 25-летний молодой человек, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУВД.
Выяснилось, что он угнал машину у своего начальника.
На юношу завели уголовное дело, а иномарку вернули владельцу. Он уже привлекался один раз.
Своей участи парень ожидает под подпиской о невыезде.