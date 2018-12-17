Мошенник в Саратове собрал 14,3 млн рублей обещаниями земельных участков

17 Дек. 09:14 2018-12-17T09:24:07+03:00

Суд наложил арест на его BMW X6, а самого владельца отправил в колонию

Изменить размер текста: A A

В Саратове 42-летний мужчина получил четыре года колонии общего режима за мошенничество на 14,3 млн рублей. Соответствующее решение принял Ленинский районный суд.

С апреля 2012 года по октябрь 2015 мужчина обманывал жителей области, обещая им помочь с оформлением в собственность земельных участков. Все собранные под этим предлогом деньги он тратил на себя, к примеру, обзавелся дорогим внедорожником.

Суд выяснил, что аферист для подстраховки от возможных юридических проблем все передачи денег оформлял как договоры займа. Таким образом, четыре человека «дали в долг» 14,3 млн рублей.

Дело было заведено по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

- Для обеспечения возмещения ущерба потерпевшим в ходе следствия на автомобиль BMW X6 наложили арест, — сообщили в областной прокуратуре.