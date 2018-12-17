2018-12-17T09:15:36+03:00
Происшествия

В Саратове девятиклассник угнал «семерку» без аккумулятора

Возбуждено уголовное дело
Екатерина Семенова
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У жителя Саратова неизвестные угнали автомобиль ВАЗ-2107.

- Машина была припаркована у дома №62/70 по улице Политехническая. При этом она стояла без аккумулятора, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело. Автомобиль удалось обнаружить у дома №36 по улице 9-я линия. В ходе операции «Антикриминал» по подозрению в угоне задержан 15-летний ученик девятого класса, ранее не судимый.

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