В Вольске разыскивают водителя, сбившего девушку и покинувшего место ДТП

17 Дек. 09:01 2018-12-17T09:14:35+03:00

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В минувшую субботу, 15 декабря, неизвестный сбил в Вольске девушку и скрылся.

- У дома №38 по улице Ленина неустановленный водитель на неизвестной машине, по предварительным данным, превысил скорость и сбил 18-летнюю девушку, — рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

После этого нарушитель оставил место ДТП, пострадавшую и скрылся. Девушка получила многочисленные травмы и была госпитализирована в больницу. Водителя разыскивает полиция.