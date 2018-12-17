2018-12-17T09:10:27+03:00
Общество

Убирать дороги Саратова выйдут 152 рабочих

Они будут чистить магистрали и остановки
Екатерина Семенова
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В Саратове за выходные дни с улиц города было вывезено более 8,5 тыс. кубометров снега и наледи.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, дорожниками было израсходовано 344 тонны песко-соляной смеси и 74 — реагентов.

Днем 17 декабря будут продолжены работы по расчистке улиц. Снег будут убирать 152 рабочих и 141 единица техники. Особое внимание планируется уделить автомагистралям, остановкам и подходам к соцобъектам.

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