Четверо подростков обокрали и подожгли магазин в поселке Ровное

СЕГОДНЯ 08:08 2018-12-17T09:05:47+03:00

Юным разбойникам от 13 до 17 лет

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В поселке Ровное Саратовской области 16 декабря загорелся продуктовый магазин.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, пожар вспыхнул в 00:20 на улице Ленина.

Специалисты МЧС справились с задымлением. При этом выяснилось, что в магазине открыта дверь котельной, а также пропал ящик с сигаретами — 15 блоков разных марок.

Полиция проверила камеры видеонаблюдения и оказалось, что торговую точку обокрали, а потом подпалили.

Были задержаны четверо подростков — 17 и 13 лет, жители Ровного и села Береговое. Поджог для сокрытия улик совершил старший из юных разбойников.

Злоумышленники дали признательные показания, похищенное изъято.