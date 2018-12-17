Четверо подростков обокрали и подожгли магазин в поселке Ровное
В поселке Ровное Саратовской области 16 декабря загорелся продуктовый магазин.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, пожар вспыхнул в 00:20 на улице Ленина.
Специалисты МЧС справились с задымлением. При этом выяснилось, что в магазине открыта дверь котельной, а также пропал ящик с сигаретами — 15 блоков разных марок.
Полиция проверила камеры видеонаблюдения и оказалось, что торговую точку обокрали, а потом подпалили.
Были задержаны четверо подростков — 17 и 13 лет, жители Ровного и села Береговое. Поджог для сокрытия улик совершил старший из юных разбойников.
Злоумышленники дали признательные показания, похищенное изъято.