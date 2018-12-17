2018-12-17T09:03:44+03:00
Общество

Панков: Передача дорог на федеральный уровень улучшила качество их обслуживания

Депутат Госдумы напомнил, что этим занимался спикер Госдумы Вячеслав Володин
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал очередной пост в телеграм-канале «Пара слов».

- Передача Володиным на федеральный уровень двух дорог: Саратов — Озинки и Саратов — РтищевоКирсанов позволила улучшить качество обслуживания на областных направлениях. Во время недельного снегопада это стало наиболее заметно. Транспортное сообщение между районами области не прекращалось. Даже можно заметить активизацию районных дорожных организаций. Круглосуточно трассы держались в хорошем, а главное безаварийном состоянии.

Конечно, заметно и недофинансирование по районам. К примеру, в Алгайском районе грейдером только дорогу расчистили. А Новоузенский район расчистил дорогу и до асфальта, разбросали песко-соляную смесь. Про краснокутских перцев не стану вспоминать. У них и денег, и техники больше, и к федеральной трассе ближе.

В любом случае понятно — спикер Госдумы Володин, выделяя федеральное финансирование на протяжении нескольких лет либо передавая дороги на федеральный бюджет, решил для области многое. Первое — повышение качества дорог безусловно снижает аварийность и опасность для жизни людей. Второе — развитие дорожной инфраструктуры означает создание рабочих мест. Люди стали стабильно приносить домой зарплату, содержать семьи. И, в-третьих, экономия бюджету, за счет которой закупили новую или обновили технику. Думаю, это понимает и министр ЖКХ, и министр строительства дорог. И дорожники. И жители.

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