2018-12-17T09:03:44+03:00
Общество

Панков: Передача дорог на федеральный уровень улучшила качество их обслуживания

Депутат Госдумы напомнил, что этим занимался спикер Госдумы Вячеслав Володин
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал очередной пост в телеграм-канале «Пара слов».

- Передача Володиным на федеральный уровень двух дорог: Саратов — Озинки и Саратов — РтищевоКирсанов позволила улучшить качество обслуживания на областных направлениях. Во время недельного снегопада это стало наиболее заметно. Транспортное сообщение между районами области не прекращалось. Даже можно заметить активизацию районных дорожных организаций. Круглосуточно трассы держались в хорошем, а главное безаварийном состоянии.

Конечно, заметно и недофинансирование по районам. К примеру, в Алгайском районе грейдером только дорогу расчистили. А Новоузенский район расчистил дорогу и до асфальта, разбросали песко-соляную смесь. Про краснокутских перцев не стану вспоминать. У них и денег, и техники больше, и к федеральной трассе ближе.

В любом случае понятно — спикер Госдумы Володин, выделяя федеральное финансирование на протяжении нескольких лет либо передавая дороги на федеральный бюджет, решил для области многое. Первое — повышение качества дорог безусловно снижает аварийность и опасность для жизни людей. Второе — развитие дорожной инфраструктуры означает создание рабочих мест. Люди стали стабильно приносить домой зарплату, содержать семьи. И, в-третьих, экономия бюджету, за счет которой закупили новую или обновили технику. Думаю, это понимает и министр ЖКХ, и министр строительства дорог. И дорожники. И жители.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минстрой не признавал ветерана японской войны участником Великой отечественной
В Ленинском районе Саратова отключили воду
В Саратове в ДТП пострадали два подростка
В кафе на саратовской набережной в мужчину стреляли и избили
Житель Советского района не дождался оплаты договора от москвича
Более 1 тыс. саратовцев позвонили на «горячую линию» по уборке снега
В Вольске водитель «Лады» сбил 68-летнюю женщину
Ветераны Балаковской АЭС отметили 100-летие комсомола
В Саратове женщина на «Ладе Калина» врезалась в грузовик
В Саратове с пятого этажа сорвался человек в альпинистском снаряжении
В Саратовской области молодая девушка за рулем иномарки попала в аварию
Студент СГЮА завоевал командное «золото» на международных соревнованиях
Роспотребнадзор дает рекомендации саратовцам о выборе алкоголя к Новому году
В Балакове на пешеходном переходе водитель Peugeot 307 сбил женщину
Семь пожарных тушили баню в Балашове
В Балакове мужчина угнал Daewoo Nexia у своего начальника
Мошенник в Саратове собрал 14,3 млн рублей обещаниями земельных участков
На Саратов надвигается сильный туман
В Саратове девятиклассник угнал «семерку» без аккумулятора
В Вольске разыскивают водителя, сбившего девушку и покинувшего место ДТП
В Татищевском районе водитель без прав вылетел в кювет и перевернулся
Убирать дороги Саратова выйдут 152 рабочих
Дольщики ЖК «Южный» смогут получить квартиры или компенсации
В высотке на Чернышевского пытались украсть пожарные краны
Четверо подростков обокрали и подожгли магазин в поселке Ровное