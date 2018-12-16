2018-12-16T17:20:05+03:00
Спорт

Логинов привел сборную России на 5 место в эстафете

Саратовский биатлонист допустил решающие промахи в последней стрельбе
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Саратовский биатлонист Александр Логинов в составе сборной России по биатлону занял 5 место в мужской эстафете в австрийском Хохфильцине.

Выступающий за Тюмень Александр Логинов, в качестве лидера сборной на текущий момент, бежал заключительный, четвертый этап. Он принял эстафету от Дмитрия Малышко в 33 секундах от лидера на 6 месте.

На своем этапе Логинов допустил два промаха в стрельбе на стойке и не смог бороться за призовые места. В результате он пришел на финиш только пятым с отстованием от лдидера на 52,7 сек.

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