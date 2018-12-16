2018-12-16T16:59:02+03:00
Общество

В Саратове прошла экологическая акция по сбору вторсырья

Горожане приносили батарейки, различные виды пластика, макулатуру, жесть и стекло
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Акция по сбору вторсырья на саратовской набережнойАкция по сбору вторсырья на саратовской набережнойФото: Ольга Муравлёва
Изменить размер текста:

На набережной Космонавтов, 7а в Саратове сегодня, 16 декабря, прошла экологическая акция по сбору вторсырья, которое можно будет переработать.

Мероприятие организовало движение «Зеленый бык». С 11 до 14 часов горожане приносили батарейки, различные виды пластика, макулатуру, жесть и стекло.

Многие сдавали волонтерам женские и детские вещи для тех, кто оказался в трудной ситуации. К тому же на месте продавались экомешочки и экосумки (многоразовая замена пластиковым пакетам — прим. ред.), а также хендмейд украшения и игрушки. Все деньги от реализации, по словам изготовительниц, пойдут на помощь больным детям.

Корреспондент «КП-Саратов» пообщалась с одним из организаторов акции Гулей и узнала о принципах минимализма и отказа от одноразовых вещей.

Активисты экологического движения Фото: Ольга Муравлёва

Активисты экологического движенияФото: Ольга Муравлёва

- Акция уже не первая, проходит каждые полтора месяца. Приходит все больше и больше людей, население становится более проинформированным, — рассказала активистка.

По ее словам, главная цель — не чтобы на переработку больше приносили.

- Есть три принципа осознанного потребления, они написаны на нашем баннере: Reduce, Reuse, Recycle. Первое — уменьшай потребление, второе — используй повторно и если уж не получилось — сдай на переработку, — поделилась с «КП-Саратов» Гуля Посохина.

Три принципа осознанного потребления Фото: Ольга Муравлёва

Три принципа осознанного потребленияФото: Ольга Муравлёва

Стоит отметить, что следующая акция пройдет на том же месте — набережная Космонавтов, 7а — 20 января 2019 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Логинов привел сборную России на 5 место в эстафете
Спортсмены из Саратова взяли шесть медалей в Коста-Рике
Председатель ГД: ответственность государства за принимаемые решения значительно выросла
В магазине Екатериновки продавалось непонятное мясо
Мост на 3-ю Дачную перекрыт автобусом и троллейбусом [видео]
На Московском шоссе отключили воду
В Саратов съехались чемпионы по ММА
У «Ленты» в Энгельсе Toyota протаранила Nexia [видео]
Под Саратовом двое детей сгорели, когда родители ушли в гости
Жители домов на 1-м Тульском проезде остались без воды
Радаев раскритиковал работы в пристройке к гимназии в Елшанке и школе в Солнечном-2
На ночном пожаре в Красном Куте погибли девушка и и ребенок
Воскресенье в Саратовской области будет ветреным
На границе Волгоградской и Саратовской области из-за снегопада возникла мертвая пробка
У игроков «Зенита» в аэропорту Саратова не нашлись сумки с вещами
Саратовская область не заметит отключения аналогового ТВ