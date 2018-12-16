2018-12-16T16:59:02+03:00
Общество

В Саратове прошла экологическая акция по сбору вторсырья

Горожане приносили батарейки, различные виды пластика, макулатуру, жесть и стекло
Ольга Муравлёва
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Акция по сбору вторсырья на саратовской набережнойАкция по сбору вторсырья на саратовской набережнойФото: Ольга Муравлёва
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На набережной Космонавтов, 7а в Саратове сегодня, 16 декабря, прошла экологическая акция по сбору вторсырья, которое можно будет переработать.

Мероприятие организовало движение «Зеленый бык». С 11 до 14 часов горожане приносили батарейки, различные виды пластика, макулатуру, жесть и стекло.

Многие сдавали волонтерам женские и детские вещи для тех, кто оказался в трудной ситуации. К тому же на месте продавались экомешочки и экосумки (многоразовая замена пластиковым пакетам — прим. ред.), а также хендмейд украшения и игрушки. Все деньги от реализации, по словам изготовительниц, пойдут на помощь больным детям.

Корреспондент «КП-Саратов» пообщалась с одним из организаторов акции Гулей и узнала о принципах минимализма и отказа от одноразовых вещей.

Активисты экологического движения Фото: Ольга Муравлёва

Активисты экологического движенияФото: Ольга Муравлёва

- Акция уже не первая, проходит каждые полтора месяца. Приходит все больше и больше людей, население становится более проинформированным, — рассказала активистка.

По ее словам, главная цель — не чтобы на переработку больше приносили.

- Есть три принципа осознанного потребления, они написаны на нашем баннере: Reduce, Reuse, Recycle. Первое — уменьшай потребление, второе — используй повторно и если уж не получилось — сдай на переработку, — поделилась с «КП-Саратов» Гуля Посохина.

Три принципа осознанного потребления Фото: Ольга Муравлёва

Три принципа осознанного потребленияФото: Ольга Муравлёва

Стоит отметить, что следующая акция пройдет на том же месте — набережная Космонавтов, 7а — 20 января 2019 года.

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