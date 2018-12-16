2018-12-16T14:54:35+03:00
Общество

В магазине Екатериновки продавалось непонятное мясо

Торговца оштрафовали
Дарья Вострикова
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Прокуратура района выявила нарушения в магазине поселка Екатериновка, на улице 50 лет Октября, 89.

- Установлено, что предприниматель продавал сельчанам мясо, на которое не было даже документов. Продукция хранилась с нарушением температурного режима. А продавец магазина и вовсе уже год не проходила медосмотр, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

За восстановлением справедливости и наказанием для торговца городская прокуратура обратилась в Арбиражный суд.

Предпринимателю назначен штраф в 20 тыс. рублей.

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