В магазине Екатериновки продавалось непонятное мясо
Торговца оштрафовали
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Прокуратура района выявила нарушения в магазине поселка Екатериновка, на улице 50 лет Октября, 89.
- Установлено, что предприниматель продавал сельчанам мясо, на которое не было даже документов. Продукция хранилась с нарушением температурного режима. А продавец магазина и вовсе уже год не проходила медосмотр, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
За восстановлением справедливости и наказанием для торговца городская прокуратура обратилась в Арбиражный суд.
Предпринимателю назначен штраф в 20 тыс. рублей.