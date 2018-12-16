2018-12-16T12:31:02+03:00
Спорт

В Саратов съехались чемпионы по ММА

Стартовал турнир по смешанным единоборствам
Екатерина Семенова
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В ФОК «Звездный» впервые стартовал турнир по смешанному боевому единоборству «Кубок Губернатора Саратовской области».

На масштабное мероприятие съехались около 200 участников из Самарской, Пензенской, Ульяновской областей, Краснодарского края и Дагестана.

Почетными гостями турнира стали президент ММА России Радмир Габдуллин, чемпион Европы по ММА Магомед Магомедов, ЗМС по кикбоксингу, 5-кратный чемпион мира по кикбоксингу Шамиль Абдулмеджидов, ЗМС по кикбоксингу и другие.

Одним из организаторов является президент областной федерации СБЕ (ММА) Даци Дациев.

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