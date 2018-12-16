У «Ленты» в Энгельсе Toyota протаранила Nexia [видео]
Возникла небольшая пробка
У гипермаркета "Лента" в Энгельсе столкнулись две иномаркиФото: Александр Уриевский
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В центре Энгельса несколько минут назад произошло ДТП с участием двух иномарок.
Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», на улице Трудовая, около гипермаркета «Лента», автомобиль Toyota врезался в Daewoo Nexia.
По предварительной версии, Toyota протаранила автомобиль Nexia сзади. У обеих машин разбиты бампера, но пострадавших нет.
В связи с аварией возникло небольшое затруднение в движении.
У гипермаркета "Лента" столкнулись иномарки.