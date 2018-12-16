2018-12-16T11:46:40+03:00
Происшествия

У «Ленты» в Энгельсе Toyota протаранила Nexia [видео]

Возникла небольшая пробка
Екатерина Семенова
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У гипермаркета "Лента" в Энгельсе столкнулись две иномаркиУ гипермаркета "Лента" в Энгельсе столкнулись две иномаркиФото: Александр Уриевский
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В центре Энгельса несколько минут назад произошло ДТП с участием двух иномарок.

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», на улице Трудовая, около гипермаркета «Лента», автомобиль Toyota врезался в Daewoo Nexia.

По предварительной версии, Toyota протаранила автомобиль Nexia сзади. У обеих машин разбиты бампера, но пострадавших нет.

В связи с аварией возникло небольшое затруднение в движении.

У гипермаркета "Лента" столкнулись иномарки.

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