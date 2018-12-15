2018-12-15T19:53:48+03:00
Происшествия

На границе Волгоградской и Саратовской области из-за снегопада возникла мертвая пробка

Вторые сутки десятки фур не могут сдвинуться с места [видео]
Тимур Гадеев
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Затор на трассе «Саратов - Волгоград» 15 декабря образовался после снегопада, который обрушился на регион минувшей ночью. Вторые сутки десятки фур не могут сдвинуться с места, водители мерзнут. При этом, как говорят очевидцы, никакой спецтехники на горизонте нет.

- Техника работает, но сами фуры мешают очистке снега и затрудняют уборку. На трассе «Саратов-Волгоград» работает 19 снегоуборочных машин, 1 трактор и 4 автогрейдера, - прокомментировали ситуацию «КП-Саратов» в Центре управления производством в Волгограде.

Причина длинной пробки в том, что дальнобойщики останавливались на ночь, в надежде переждать непогоду и тронуться как раз, когда дороги очистят, но вышло наоборот. Теперь фуры мешают спецтехнике полноценно расчистить магистраль и ликвидировать затор.

Напомним, по данным Волгоградского областного комитета транспорта и дорожного хозяйства на трассах в круглосуточном режиме расчищают снег более двухсот машин.

Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения, выбирать соответствующий погодным условиям скоростной режим, воздержаться от дальних поездок, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники, - обращаются к автомобилистам дорожники.

Волгоград-Саратов, трасса, пробки.

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