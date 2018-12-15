2018-12-15T19:17:43+03:00
Спорт

У игроков «Зенита» в аэропорту Саратова не нашлись сумки с вещами

Центровому питерцев пришлось играть в детской форме
Александр Уриевский
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Рейнольдс. Кадр видеотрансляции матча в СаратовеРейнольдс. Кадр видеотрансляции матча в Саратове
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Игроки питерского баскетбольного «Зенита» Джален Рейнольдс и Владислав Трушкин остались без личных вещей по прилете в саратовский аэропорт. Сумок с вещами в багаже не обнаружилось.

Поэтому Рейнольдс, который играет в «Зените» под номером 2 вышел на паркет в саратовском ДС «Кристалл» под номером 17 и с заклеенным пластырем именем игрока на спине – резервный комплект формы, который оказался при себе у менеджеров команды. Под этим номером за «Зенит» играет 17-летний Марат Цыбиков в Детско-юношеской баскетбольной лиге.

Историю путешествия в Саратов и исчезновения сумок игроков «Зенита» изучают теперь специалисты клуба с помощью авиакомпании и служащих аэропортов вылета и прилета.

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