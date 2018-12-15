2018-12-15T19:17:43+03:00
Спорт

У игроков «Зенита» в аэропорту Саратова не нашлись сумки с вещами

Центровому питерцев пришлось играть в детской форме
Александр Уриевский
Поделиться:
Рейнольдс. Кадр видеотрансляции матча в СаратовеРейнольдс. Кадр видеотрансляции матча в Саратове
Изменить размер текста:

Игроки питерского баскетбольного «Зенита» Джален Рейнольдс и Владислав Трушкин остались без личных вещей по прилете в саратовский аэропорт. Сумок с вещами в багаже не обнаружилось.

Поэтому Рейнольдс, который играет в «Зените» под номером 2 вышел на паркет в саратовском ДС «Кристалл» под номером 17 и с заклеенным пластырем именем игрока на спине – резервный комплект формы, который оказался при себе у менеджеров команды. Под этим номером за «Зенит» играет 17-летний Марат Цыбиков в Детско-юношеской баскетбольной лиге.

Историю путешествия в Саратов и исчезновения сумок игроков «Зенита» изучают теперь специалисты клуба с помощью авиакомпании и служащих аэропортов вылета и прилета.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове водитель ВАЗ 21010 сбил 8-летнего мальчика
Экс-министром образования Саратовской области займутся следователи СКР
Саратов опять стоит в девятибалльных пробках
Саратовцы взяли первые места на «Кубке Урала» по прыжкам в воду
Жители Заводского района жалуются на размножающися «сталактиты»
Автошкола в Татищево ответит за мошенничество
Жители Энгельсского района выступили против строительства зернового терминала
Супружеская пара из Саратова ответит за казино
Юлия Литневская решает проблемы заводчан
В субботу на Театральной площади зажгут главную Новогоднюю елку
СГТУ и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве
В Балакове будут судить распространителя детского порно
В Саратове будет мороз и туман
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Наркоман из Балаково подделал документы для суда
Кафе в Воскресенске оштрафовали за беззащитный Wi-Fi
Батареи в домах Саратова, Энгельса и Балакова станут горячее
Сегодня ночью перекроют участок улицы на Большой Казачьей
Саратовец задушил сожителя во время застолья
Вячеслав Володин: закон Президента о защите бизнеса оздоровит деловой климат в стране
Уехать из Усть - Курдюма до ТЦ «Хеппи Молл» можно 24 раза в день
Юные вымогатели травили и избивали юношу ради приставки и компьютера