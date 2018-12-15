2018-12-15T22:08:41+03:00
Спорт

Саратовский «Автодор» обыграл «Зенит» в упорном поединке

Судьба матча решалась в концовке
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Саратовский «Автодор» 15 декабря дома сумел победить команду из Топ-5 Единой Лиги ВТБ - санкт-петербургский «Зенит».

Игра завершилась со счетом 95:94 в пользу «Автодора».

Самым результативным у хозяев с 18 очками стал американский легионер саратовского кулба Перрин Бьюфорд. Однако самым эффективным в саратовской команде стал российский игрок Артем Забелин, сотворивший, помимо прочего, четыре блок-шота.

Следующий матч «Автодор» проведет в рамках Кубка ФИБА-Европа против голландского «Лейдена».

Сейчас саратовский клуб занимает 7 место в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ. В плей-офф по итогам сезона пройдут первые восемь команд.

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