2018-12-15T18:21:57+03:00
Спорт

Саратовский «Автодор» обыграл «Зенит» в упорном поединке

Судьба матча решалась в концовке
Поделиться:
Изменить размер текста:

Саратовский «Автодор» 15 декабря дома сумел победить команду из Топ-5 Единой Лиги ВТБ - санкт-петербургский «Зенит».

Игра завершилась со счетом 95:94 в пользу «Автодора».

Самым результативным у хозяев с 18 очками стал американский легионер саратовского кулба Перрин Бьюфорд.

Следующий матч «Автодор» проведет в рамках Кубка ФИБА-Европа против голландского «Лейдена».

Сейчас саратовский клуб занимает на 7 место в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ. В плей-офф по итогам сезона пройдут первые восемь команд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На границе Волгоградской и Саратовской области из-за снегопада возникла мертвая пробка
У игроков «Зенита» в аэропорту Саратова не нашлись сумки с вещами
Саратовская область не заметит отключения аналогового ТВ
В Саратове прошел последний юбилейный спектакль театра АТХ
«Автодор» в Саратове постарается пройти санкт-петербургский «Зенит»
Над входом в детскую музыкальную школу нависли ледяные глыбы
В горящем заброшенном бараке Энгельского района погиб бомж
Неудачливый угонщик попался после четырех вскрытых авто
На улице Азина в Саратове пожарные проливают сгоревшую многоэтажку
Раскрыты кражи в медучреждениях Заводского и Октябрьского районов Саратова
В Саратовскую область запретили привозить молдавские персики и сливы
Полиция под Саратовом вытащила из снежных заносов замерзающих рыбаков на Suzuki
Саратовский пользователь выложил в соцсеть видео ночного пожара[видео]
Водитель в Саратове сбил пешехода и скрылся. Ведется розыск
Активнее всего жалуются на неубранные улицы жители Ленинского и Заводского районов Саратова
В Вольске сбивший пенсионерку работник «Грозди» врезался в стену магазина
Под Саратовом прицеп КамАЗа чуть не смел с дороги ВАЗ 2109
Мэр Саратова потребовал расчистить дороги от снега к понедельнику
Виновник аварии в Марксе получил травмы
В Пугачеве сгорел автобус
В Саратове водитель Volkswagen сбил девушку
Ночью на Рабочей сгорела машина