Саратовский «Автодор» обыграл «Зенит» в упорном поединке
Судьба матча решалась в концовке
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Саратовский «Автодор» 15 декабря дома сумел победить команду из Топ-5 Единой Лиги ВТБ - санкт-петербургский «Зенит».
Игра завершилась со счетом 95:94 в пользу «Автодора».
Самым результативным у хозяев с 18 очками стал американский легионер саратовского кулба Перрин Бьюфорд.
Следующий матч «Автодор» проведет в рамках Кубка ФИБА-Европа против голландского «Лейдена».
Сейчас саратовский клуб занимает на 7 место в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ. В плей-офф по итогам сезона пройдут первые восемь команд.