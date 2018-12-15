В Саратове прошел последний юбилейный спектакль театра АТХ

СЕГОДНЯ 15:00 2018-12-15T15:00:41+03:00

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В актовом зале Саратовского экономического университета вчера, 14 декабря, прошел заключительный спектакль Академии театральных художеств.

Театр представил постановку «Карта мира» по пьесе испанского драматурга Хуана Майорга в честь своего 30-летнего юбилея.

В спектакле участвуют все актеры Академии. Режиссер — Иван Верховых. Всего в Саратове «Карту мира» показали три раза — 12, 13 и 14 декабря. Премьера прошла в саратовской консерватории.

Даже на заключительный показ в Экономе пришел целый зал зрителей, которые аплодировали актерам.

Постановка рассказывает о картографии. Действие происходит в Варшаве. В настоящее время женщина узнала легенду, что в еврейском гетто во времена Второй Мировой войны жил мужчина, который изготавливал карты. Он обучил этому делу свою внучку и объяснил, что карты бывают не только обычными, но и эмоциональными: карты жизни, судьбы. Женщина решает отыскать внучку того мужчины, которая на тот момент уже должна стать старушкой. Стоит отметить, что на сцене всего одна декорация — стена с окном, позволяющая «перемещаться» между прошлым и будущим.

СПРАВКА

Театр АТХ создан в Саратове в 1988 году выпускником театрального училища имени Слонова Иваном Верховых, ныне он — художественный руководитель Академии.