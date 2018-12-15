2018-12-15T14:38:45+03:00
Спорт

«Автодор» в Саратове постарается пройти санкт-петербургский «Зенит»

Состав саратовцев усилит серб Савович
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Сегодня, 15 декабря, саратовский баскетбольный «Автодор» принимает у себя дома одного из лидеров Единой Лиги ВТБ санкт-петербургский «Зенит».

Главный тренер «Автодора» Душан Алимпиевич заметил, что обыграть питерцев будет непросто.

- Нам предстоит матч с командой из «Топ-5» Лиги ВТБ. Мы должны показать очень высокий уровень во всех сегментах игры, если хотим обыграть такую сильную команду. В матче сможет принять участие наш новичок Борис Савович, что является еще одним положительным моментом для нас — заявил Алимпиевич пресс-службе клуба.

Впервые на площадку выйдет новый игрок «Автодора» серб Борис Савович. 208-сантиметровый тяжелый форвард призван усилить игру команды и в обороне и в нападении.

Матч стартует в 17.00 по саратовскому времени.

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