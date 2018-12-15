2018-12-15T14:17:58+03:00
Общество

Над входом в детскую музыкальную школу нависли ледяные глыбы

Безопасность обеспечивает предупредительная надпись
Ольга Муравлёва
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Вход в музыкальную школу №12Вход в музыкальную школу №12
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Очевидцы прислали в редакцию «КП-Саратов» фото входа в детскую музыкальную школу №12 во Фрунзенском районе областного центра.

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Под крышей здания по адресу Шелковичная, 120 нависли сосулки и целые ледяные глыбы, при падении которых может не спасти даже козырек над входом в школу.

Пока в качестве обеспечения безопасности, перед школой натянута оградительная лента с надписью «Осторожно, сосульки!».

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Между тем мэрия Саратова информирует, что особое внимание уделяется очистке от снега подходов к учреждениям соцсферы, остановкам общественного транспорта. «Продолжается очистка кровель зданий от снега и наледи».

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