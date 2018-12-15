В горящем заброшенном бараке Энгельского района погиб бомж

15 Дек. 13:50 2018-12-15T14:06:45+03:00

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Сегодня утром в Энгельском районе в зверосовхозе «Анисовский» горел заброшенный барак где жили люди. Отец и мать и их четверо детей успели спастись.

- Действительно сегодня при возгорании нежилого барака семья: мужчина и женщина и их четверо детей успели покинуть горящий дом. Они были осмотрены медиками на месте и отпущены. А после ликвидации огня под завалами был найден погибший мужчина, – рассказали «КП-Саратов» в областном центре медицины и катастроф.

Эту же информацию подтвердили в МЧС.

- В результате возгорания в Энгельском районе один человек погиб, его личность сейчас уточняется. Открытый огонь охватил весь дом. На место происшествия выезжали 2 единицы техники. Пожар ликвидирован в 10:22, – уточнили в региональном МЧС.

Как выяснилось, после осмотра в зубах погибшего предположительно без определенного места жительства был окурок. А спасшиеся взрослые и дети были цыганской семьей вынужденной проживать в нежилом бараке. После пожара их приютили соседи. Обстоятельства того, как в нежилом бараке проживала семья с четырьмя детьми, выясняет полиция.