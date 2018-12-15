На улице Азина в Саратове пожарные проливают сгоревшую многоэтажку
В полуразрушенном доме много тлеющего мусора
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На улице Азина в Саратове утром 15 декабря горел расселенный полуразрушенный дом.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области, здание по адресу Азина, 45 полыхало с раннего утра на площади около 80 км метров.
На тушение выехали два пожарных автомобиля и сотрудники МЧС.
- Угрозы жилым домам нет, никто не пострадал. Там много мусора, который сильно дымит и сейчас пожарные продолжают проливку здания, - сообщили корреспонденту «КП-Саратов» в пресс-службе.