На улице Азина в Саратове пожарные проливают сгоревшую многоэтажку

15 Дек. 13:09 2018-12-15T13:33:07+03:00

В полуразрушенном доме много тлеющего мусора

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На улице Азина в Саратове утром 15 декабря горел расселенный полуразрушенный дом.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области, здание по адресу Азина, 45 полыхало с раннего утра на площади около 80 км метров.

На тушение выехали два пожарных автомобиля и сотрудники МЧС.

- Угрозы жилым домам нет, никто не пострадал. Там много мусора, который сильно дымит и сейчас пожарные продолжают проливку здания, - сообщили корреспонденту «КП-Саратов» в пресс-службе.