Раскрыты кражи в медучреждениях Заводского и Октябрьского районов Саратова
В медучреждениях крали кошелки и телефоны
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В поликлинике на проспекте Энтузиастов в Заводском районе у 63 летней пенсионерки стащили телефон. Его стоимость оценили в 7270 рублей.
Полицейскими задержана 43-летняя женщина, у которой в ходе досмотра нашли украденный аппарат.
Ранее, в октябре, из палаты больницы на улице Чернышевского в Октябрьском районе Саратова у 25-летней девушки украли кошелек с 3650 рублями, банковскими картами и водительским удостоверением.
Спустя два месяца за это преступление задержан ранее судимый 36-летний мужчина.
В обоих случаях заведены уголовные дела по статье «Кража», а обвиняемых отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.