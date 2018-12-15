Раскрыты кражи в медучреждениях Заводского и Октябрьского районов Саратова

15 Дек. 12:03 2018-12-15T12:03:46+03:00

В медучреждениях крали кошелки и телефоны

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В поликлинике на проспекте Энтузиастов в Заводском районе у 63 летней пенсионерки стащили телефон. Его стоимость оценили в 7270 рублей.

Полицейскими задержана 43-летняя женщина, у которой в ходе досмотра нашли украденный аппарат.

Ранее, в октябре, из палаты больницы на улице Чернышевского в Октябрьском районе Саратова у 25-летней девушки украли кошелек с 3650 рублями, банковскими картами и водительским удостоверением.

Спустя два месяца за это преступление задержан ранее судимый 36-летний мужчина.

В обоих случаях заведены уголовные дела по статье «Кража», а обвиняемых отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.