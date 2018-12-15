Саратовский пользователь выложил в соцсеть видео ночного пожара[видео]

СЕГОДНЯ 11:23 2018-12-15T11:54:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в социальной сети ВКонтакте опубликовано видео сильного пожара. Как выяснилось, горела одноэтажная расселенная постройка.

- Я живу на 20 квартале у ДК «Химик», – рассказала «КП-Саратов» Ирина Урекина, пользователь соцсети ВКонтакте. - Проснулась попить воды, время было пять утра. Заметила, что в окне как то светло для этого времени суток. А посмотрела и увидела, что полыхает нежилой дом. Этот дом расселили давно, он несколько раз горел и мимо него даже страшно было ходить из за того, что часть его обрушилась и в любом момент могла упасть на тротуар. Но до этого он как то горел немного, возможно его всегда вовремя тушили.О проблеме сноса расселенных домов все знают и о том, что их специально жгут наверное тоже. Но мало кто задумывается о людях, живущих рядом и дышащих дымом от пожара. О том, что это так же приносит вред окружающей среде я уже молчу.

Пожарные факт ночного пожара в Заводском районе подтвердили.

- Действительно в районе ДК «Химик» сегодня ночью произошло возгорание нежилого дома. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. На место происшествия выезжали две единицы техники, – рассказали «КП-Саратов» в региональном МЧС.

В течении нескольких часов пожар был полностью ликвидирован.