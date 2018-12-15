2018-12-15T11:21:05+03:00
Общество

Активнее всего жалуются на неубранные улицы жители Ленинского и Заводского районов Саратова

Звонки принимают на «горячую линию» единой диспетчерской службы
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На телефоны дежурных ЕДДС Саратова за сутки 14-15 декабря поступило 1267 сообщений. Из них два звонка информировали о ДТП, еще два касались аварийных ситуаций на теплосетях, одно обращение об аварии на водопроводных сетях. Поступила 191 жалоба на неочищенные дороги и дворовые территории. Также зафиксировано 230 вызовов экстренных служб.

Самыми активными в прошедшие сутки стали жители Ленинского района 43 сообщения о нерасчищенных дорогах и Заводского района – 41 обращение.

Дежурные Волжского района взяли на контроль 29 звонков граждан по поводу нерасчищенных улиц, в Кировском районе приняли 26 обращений, в Октябрьском – 18, Фрунзенском – 9.

В мэрии Саратова о вопросам, связанным с уборкой снега и наледи, можно обращаться на телефоны «горячих линий»:

- Единая дежурно-диспетчерская служба города 659-659;

- Волжский район 659-695;

- Заводской район 659-871;

- Кировский район 659-872;

- Ленинский район 659-873;

- Октябрьский район 659-874;

- Фрунзенский район 659-876.

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