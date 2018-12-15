Активнее всего жалуются на неубранные улицы жители Ленинского и Заводского районов Саратова
На телефоны дежурных ЕДДС Саратова за сутки 14-15 декабря поступило 1267 сообщений. Из них два звонка информировали о ДТП, еще два касались аварийных ситуаций на теплосетях, одно обращение об аварии на водопроводных сетях. Поступила 191 жалоба на неочищенные дороги и дворовые территории. Также зафиксировано 230 вызовов экстренных служб.
Самыми активными в прошедшие сутки стали жители Ленинского района 43 сообщения о нерасчищенных дорогах и Заводского района – 41 обращение.
Дежурные Волжского района взяли на контроль 29 звонков граждан по поводу нерасчищенных улиц, в Кировском районе приняли 26 обращений, в Октябрьском – 18, Фрунзенском – 9.
В мэрии Саратова о вопросам, связанным с уборкой снега и наледи, можно обращаться на телефоны «горячих линий»:
- Единая дежурно-диспетчерская служба города 659-659;
- Волжский район 659-695;
- Заводской район 659-871;
- Кировский район 659-872;
- Ленинский район 659-873;
- Октябрьский район 659-874;
- Фрунзенский район 659-876.