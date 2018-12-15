Под Саратовом прицеп КамАЗа чуть не смел с дороги ВАЗ 2109

СЕГОДНЯ 10:49 2018-12-15T10:49:49+03:00

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Накануне вечером 14 декабря на трассе Томбов-Волгоград-Астрахань КамАЗ зацепил прицепом легковушку.

- В Балашовском районе недалеко от села Тростянка 54-летний водитель КамАЗа на скользской дороге допустил занос прицепа и зацепил стоящий на обочине ВАЗ 2109, - рассказали «Кп-Саратов» в региональном ГИБДД.

Выяснилось, что в момент удара 19-летний водитель и пассажир находились возле машины, еще один пассажир в момент столкновения находился в машине. На месте происшествия всем троим, оказали медицинскую помощь и госпитализировали.