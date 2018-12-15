2018-12-15T11:05:35+03:00
Недвижимость

Мэр Саратова потребовал расчистить дороги от снега к понедельнику

В Саратове появятся новые запрещающие парковку знаки
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Уборка снега в СаратовеУборка снега в Саратове
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Днем в субботу, 15 декабря, мэрия анонсировала на улицах Саратова 142 рабочих и 132 единицы спецтехники МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города».

За минувшие сутки было вывезено 4744 куб. м снега и наледи, израсходовано 501 т песко-соляной смеси и 135 т реагентов.

Мэр Саратова Михаил Исаев вместе со своим бывшим заметителем, а ныне зампредом правительства Романом Бусаргиным в ночь с 14 на 15 декабря проехали по улица города и убедились, что на основных магистралях работы по расчистке снеженных завалов идут.

Директор МБУ «Служба благоустройства города» Александр Белов в очередной раз пожаловался на припаркованные автомобили. Анонсировано, что с 1 января будут установлены дорожные знаки, запрещающие парковку на определенных улицах в ночное время или по четным и нечетным числам.

«За выходные нужно расчистить как основные магистрали, так и улицы районного значения, чтобы к понедельнику, когда горожане отправятся на работу, учебу, по своим делам, ситуация на дорогах нормализовалась. Мной поручено МБУ организовать дополнительный набор рабочих, а главам районных администраций усилить работу с различными предприятиями и учреждениями», - заявил Михаил Исаев.

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