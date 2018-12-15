В Пугачеве сгорел автобус

15 Дек. 10:28 2018-12-15T10:28:53+03:00

На ликвидацию пожара выезжали 5 человек

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Накануне 14 декабря, в Пугачеве произошло возгорании в автобусе.

- Вчера в 06:00 поступило сообщение о загорании автобуса по улице Октябрьская. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. В результате происшествия пострадавших нет, – рассказали «КП-Саратов» в региональном МЧС.

В 06:25 возгорание было полностью ликвидировано. На тушение пожара выезжали 2 единицы техники и 5 человек личного состава.