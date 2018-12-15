2018-12-15T09:57:41+03:00
Происшествия

Ночью на Рабочей сгорела машина

Машина сгорела в райцентре Александров Гай
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Минувшей ночью, 15 декабря, в районном центре Александров Гай произошел пожар.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сгорел не установленный легковой автомобиль. Сигнал о пожаре поступил в 1.34 ночи.

Машина полыхала на улице Рабочая. 4 огнеборца на спецтехнике справились с возгоранием к 2.09. Огонь в общей сложности охватил 4 кв. метра автомобиля, причина пожара устанавливается.

- Пострадавших нет, — уточнили в региональном ГУ МЧС.

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