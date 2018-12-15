Ночью на Рабочей сгорела машина
Машина сгорела в райцентре Александров Гай
Изменить размер текста:
Минувшей ночью, 15 декабря, в районном центре Александров Гай произошел пожар.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сгорел не установленный легковой автомобиль. Сигнал о пожаре поступил в 1.34 ночи.
Машина полыхала на улице Рабочая. 4 огнеборца на спецтехнике справились с возгоранием к 2.09. Огонь в общей сложности охватил 4 кв. метра автомобиля, причина пожара устанавливается.
- Пострадавших нет, — уточнили в региональном ГУ МЧС.