2018-12-15T09:49:29+03:00
Происшествия

СКР предъявил обвинение очередному министру правительства Саратовской области

Обвинение связано с деятельностью министра внутренней политики и общественных отношений на посту главы Балашовского района
Тимур Гадеев
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Министру внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Елене Щербаковой официально предъявили обвинение. Оно касается ее деятельности на посту главы Балашовского района Саратовской области.

- На основе собранных по делу доказательств ей предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства), – пояснили в региональном следственном комитете.

Как мы уже сообщали, по версии следствия, еще в 2015 году, когда Елена Щербакова являлась главой Балашовского муниципального района, она незаконно назначила главе администрации Балашовского муниципального района Александру Москалеву денежную премию в сумме 80 000 рублей, превысив ее максимальный допустимый размер.

А в 2016 году Щербакова, также в должности главы района, назначила этому же главе администрации премию в сумме уже свыше 350 000 рублей.

Как уточнили в СКР, обвиняемая свою вину категорически отрицает.

Таким образом, Елена Щербакова стала уже третьим министром региона, которому в последнее время предъявлено обвинение. До этого уголовные дела были возбуждены в отношении министра промышленности и энергетики Саратовской области Андрея Куликова, который через некоторое время ушел в отставку, а затем в отношении министра природных ресурсов и экологии области Дмитрия Соколова, который накануне, 14 декабря, также уволился по собственному желанию.

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