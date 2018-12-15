2018-12-15T09:01:07+03:00
Недвижимость

На Гвардейской, Панфилова и Чайковского днем не будет воды

Отключение инициировано управляющей компанией
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Как сообщили в ООО "КВС", сегодня, 15 декабря, изменены параметры подачи холодной воды абонентам по следующим адресам:

улица Гвардейская, 20-30, улица З.Космодемьянской, 18-30, улицаПанфилова, 5-17, улица Чайковского, 1-6, улицаОлимпийская, 1-11, 1-й, 2-й Панфиловский проезды.

Отключения обусловлены работами, которые ведет управляющая компания на Гвардейской, 24.

Вернуть нормально водоснабжение УК пообещала ориентировочно в 16.00.

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