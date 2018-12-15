Саратовский биатлонист Логинов стал лучшим среди россиян в спринте на Кубке мира
При этом Логинов занял лишь восьмое место
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Саратовский биатлонист Александр Логинов, который покнул регион и выступает за Тюмень, в составе сборной России стал накануне лучшим среди стартовавших отечественных биатлонистов. На этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене он стал восьмым в спринте. Единственный промах у Логинова был на самой первой стрельбе.
Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бё.
Следующий старт для Логинова уже 15 декабря - гонка преследования.
Спортивные СМИ прочат Логинову лидерство в сборной России после того как Антон Шипулин завершит карьеру.