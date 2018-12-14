2018-12-14T19:16:47+03:00
Происшествия

В соцсетях опубликовали видео спасения саратовца решившего спрыгнуть с крыши двухэтажки[видео]

Отчаянного прыгуна уговорил спуститься на землю командир группы областных спасателей
Тимур Гадеев
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Спасатель снимает с крыши человека.

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В Саратовских соцсетях опубликовали видео спасения мужчины, который хотел спрыгнуть с крыши двухэтажки. Как мы уже сообщали, сегодня саратовец пытался спрыгнуть с крыши школы №8. Он перелез из окна своего дома на Соборной, 7а на кровлю учреждения, находящегося на улице Радищева 18/1.

После этого гражданин, очевидно не осознавая своих действий, начал угрожать, что прыгнет. На место прибыли спасатели, полицейские и медики, развернули «куб жизни» и тогда один из спасателей, рискуя жизнью, поднялся на крышу и убедил человека спуститься вниз.

- Человек, который спас жизнь мужчине был командир группы спасателей областной службы спасения. Он пожелал не представляться, – рассказали «КП-Саратов» в региональной службе спасения.

После того как саратовца спустили на землю, его передали в руки областной Росгвардии. Последние, в свою очередь рассказали «КП-Саратов», что мужчину забрали до выяснения обстоятельств полицейские. Подруга спасенного рассказала, что сегодня у него день рождения и вероятно, он употребил наркотики. Обстоятельства происшествия выясняются.

Спасатель снимает с крыши человека.

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