Саратовец решил спрыгнуть с крыши в день рождения

14 Дек. 16:39 2018-12-14T16:39:44+03:00

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В Саратове мужчина решил спрыгнуть с крыши школы №8. Он перелез с окна своего дома на Соборной, 7а на кровлю учреждения, находящегося на улице Радищева 18/1. После этого гражданин, явно будучи в неадекватном состоянии, начал угрожать, что прыгнет.

- На место прибыли спасатели, развернули «куб жизни», но мужчина уговорили не делать такой шаг, и он позволил сотрудникам служб спустить себя вниз, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

Подруга спасенного рассказала, что сегодня у него день рождения и вероятно, что он употребил наркотики. Саратовца осмотрели медики ЦМК, но в больницу он не поехал. Тогда мужчину передали росгвардейцам, которые повезли его разбираться в отдел полиции.