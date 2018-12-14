2018-12-14T16:27:14+03:00
Общество

В Саратове убирают снег по звонку

Жителям достаточно обратиться на горячую линию
Дарья Вострикова
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В Саратове работает «горячая линия» по уборке снега.

- За прошедшие сутки по вопросам ЖКХ поступило уже 204 заявки. Почти половина из них касается расчистки дворов и дорог, — сообщили «КП-Саратов» в городской администрации.

Дежурные ответят на все вопросы по уборке снега и наледи по телефонам:

— Волжский район: 659-695;

— Заводской район: 659-871;

— Кировский район: 659-872;

— Ленинский район: 659-873;

— Октябрьский район: 659-874;

— Фрунзенский район: 659-876.

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