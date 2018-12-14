В Саратове убирают снег по звонку
Жителям достаточно обратиться на горячую линию
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В Саратове работает «горячая линия» по уборке снега.
- За прошедшие сутки по вопросам ЖКХ поступило уже 204 заявки. Почти половина из них касается расчистки дворов и дорог, — сообщили «КП-Саратов» в городской администрации.
Дежурные ответят на все вопросы по уборке снега и наледи по телефонам:
— Волжский район: 659-695;
— Заводской район: 659-871;
— Кировский район: 659-872;
— Ленинский район: 659-873;
— Октябрьский район: 659-874;
— Фрунзенский район: 659-876.