2018-12-14T16:26:30+03:00
Общество

«Дом.ru» приглашает на Киноелку

Выиграть билеты можно на сайте «Комсомольская правда — Саратов»
Екатерина Семенова
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В преддверии Нового года телеком-оператор «Дом.ru» приглашает маленьких саратовцев и их родителей на «Киноелку». Новогодний праздник состоится 22 декабря в кинотеатре Happy Cinema. Начало — в 10.30.

Вход — по бесплатным пригласительным билетам, выиграть которые можно в группе «Домашние новости» и популярных городских пабликах города в «ВКонтакте», а также на сайте «Комсомольская правда — Саратов». Оставь комментарий с хештегом #хочунаелкускп и мы случайно выберем пять счастливчиков! Количество мест ограничено. Желаем удачи!

Гостей праздника ждет увлекательное путешествие в страну Сладостей вместе с ее необычными жителями, яркая фотозона и увлекательное шоу. Поздравить малышей с Новым годом придут главные зимние волшебники — Дед Мороз и Снегурочка. Каждый получит памятное фото и сувениры от «Дом.ru» и партнеров мероприятия. После развлекательной программы гости посмотрят сказочный новогодний фильм «Щелкунчик и четыре королевства».

- Почти каждый месяц «Дом.ru» старается радовать жителей Саратова яркими мероприятиями. В преддверии главного праздника года мы подготовили красочное новогоднее представление. С большой радостью приглашаю посетить наш праздник, где каждый сможет окунуться в волшебную атмосферу и увлекательный мир кино и мультипликации. Уверен, что такое событие подарит всем гостям множество ярких впечатлений и надолго останется в памяти, — комментирует директор филиала «Дом.ru» в Саратове Михаил Маракаев.

Партнер праздника — кинотеатр «Happy Cinema». Информационные партнеры — «Новое Радио Саратов», информационные порталы «Комсомольская правда — Саратов» и «Новости Саратова». 6+

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