Следователи выясняют причины смерти пенсионерки на пожаре

14 Дек. 16:10 2018-12-14T16:15:09+03:00

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Следователи выясняют причины гибели 62-летней женщины на пожаре, который произошел вчера в поселке Знаменский Ивантеевского района Саратовской области.

- Выяснилось, что смерть была не насильственной. По предварительным данным, причиной гибели стал угарный газ. Возгорание, вероятно всего, началось из-за замыкания электропроводки, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СК.

Назначенные экспертизы помогут выяснить, как и почему умерла пенсионерка.