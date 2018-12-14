Следователи выясняют причины смерти пенсионерки на пожаре
Горел частный дом в поселке Знаменский
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Следователи выясняют причины гибели 62-летней женщины на пожаре, который произошел вчера в поселке Знаменский Ивантеевского района Саратовской области.
- Выяснилось, что смерть была не насильственной. По предварительным данным, причиной гибели стал угарный газ. Возгорание, вероятно всего, началось из-за замыкания электропроводки, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СК.
Назначенные экспертизы помогут выяснить, как и почему умерла пенсионерка.