2018-12-14T16:13:51+03:00
Недвижимость

Дома ЖСК «Победа», «Реалист» и «Звезда» в Саратове планируют сдать до конца года

Сегодня обсудили самые сложные проблемные объекты Саратова
Александр Уриевский
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..Фото: Александр Уриевский
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На заседании рабочей группы по обманутым дольщикам в правительстве Саратовской области 14 декабря обсудили ситуацию в группе из 11 домов, срок возобновления строительства которых не определен.

ЖСК «Волга» бывший ЖСК «Буй» на Сакко и Ванцетти, 31 готов к достройке, продолжается наладка башенного крана уже в среду-четверг на следующей неделе начнется работа. Возводить будет компания «Саратовоблжилстрой».

ЖСК «Капитель-2002» на Чернышевского и 3-м Дегтярном проезде, 4-м Волжском проезде по-прежнему в состоянии судебных разбирательств. Здесь несколько участков, у которого разные судебные перспективы — некоторые из них заняты посторонними лицами, на других стоят частные дома. Дольщики пожаловались, что подготовленные иски от администрации возвращаются с пометкой: «Выбран неверный способ защиты». Чиновники ответили, что история тянется годами и разобраться и выбрать верные варианты сразу не получается. Губернатор Валерий Радаев предложил главе Саратова Михаилу Исаеву отдельно заняться этой сложной стройкой.

В Новосоколовогорском поселке дом №2 — застройщик ООО «Стройкомплекс-2002» — по-прежнему в процедуре банкротства. Здесь 336 обманутых дольщиков, и готовность дома оценивается в 65%. Срок его достройки еще не определен.

Дом на улице Верхняя (ООО «Автодом») почти готов, но до сих пор не сдан. В нем нет воды, и коммуникации не подключены. Мэр Исаев заявил, что рассматриваются варианты выселить дольщиков, 40 собственников, у которых есть все документы в другие дома, а в проблемном оставить «непрозрачные» квартиры и все, что забрал себе Сбербанк.

Застройщик Якубович попытался объяснить возмущенному губернатору, почему построенный еще в 2012 году дом не сдан. У него это не особенно получилось, но в результате долгих выяснений был назван срок сдачи объекта — середина 2019 года.

Еще несколько ЖСК пока так и не получили ясности по срокам ввода: «Наш дом» на Большой Садовой, ЖСК «Прометей» и три дома «Фонда жилищного строительства».

Три дома — ЖСК «Звезда», ЖСК «Победа», ЖСК «Реалист» будут сданы до конца года, напомнил Михаил Исаев.

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