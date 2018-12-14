2018-12-14T15:59:16+03:00
Общество

В СГЮА собрались работодатели из разных регионов России

В академии проходит традиционный День карьеры
Екатерина Семенова
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В СГЮА собрались работодатели из разных регионов РоссииВ СГЮА собрались работодатели из разных регионов России
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В стенах Саратовской государственной юридической академии проходит традиционный День карьеры — специализированная профильная ярмарка вакансий для старшекурсников СГЮА.

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Сегодня более 500 будущих выпускников академии встретились с представителями государственных органов, коммерческих организаций и правоохранительных ведомств из Саратовской, Пензенской, Тверской, Ленинградской, Ярославской, Ульяновской областей, Республики Коми и других субъектов РФ.

- Такие ярмарки вакансий очень важны для нас — работодателей, потому что после собеседований мы привозим с собой в регион огромное количество резюме, и наше кадровая служба начинает уже работать с теми, кого мы отбираем. Как показывает практика, при наличии вакансий минимум пять человек успешно устраиваются на работу либо остаются в резерве. Выпускники Саратовской государственной юридической академии давно зарекомендовали себя как очень грамотные специалисты, которые способны выполнять задачи на самом высоком уровне, — рассказал первый заместитель прокурора Ярославской области Дмитрий Чумак.

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В течение дня старшекурсники всех учебных подразделений СГЮА смогли пройти собеседования и задать интересующие вопросы своим потенциальным работодателям.

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- День карьеры является знаковым событием в нашей студенческой жизни, так как мы сейчас находимся на финишной прямой учебного процесса. Каждый студент-старшекурсник обеспокоен своей дальнейшей судьбой, анализирует, в какое ведомство ему пойти работать, и встреча с практиками является отличным ориентиром для нашей будущей карьеры, — поделился впечатлениями студент 4 курса Института юстиции Руслан Алиев.

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