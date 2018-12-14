СЕГОДНЯ 15:29 2018-12-14T15:56:35+03:00

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У саратовцев будет десять дней новогодних каникул.

- Последним рабочим днем станет суббота, 29 декабря. Отдых продлится с 30 по 8 января. Работа в эти дни оплачивается не менее, чем по двойной ставке. Еще за это может быть предоставлен дополнительный выходной, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве занятости труда и миграции.

Для тех, кто получает оклад, новогодние праздники не должны стать основанием для снижения зарплаты.