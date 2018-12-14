Панков встретится с дольщиками ЖК «Южный» и минстроем
Он продолжает решать вопрос по предоставлению квартир гражданам
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал пост в телеграм-канале «Пара слов».
Сегодня народный избранник вновь участвует в совещании с обманутыми дольщиками.
- На рабочей группе по решению проблем обманутых дольщиков начал доклад мэр Саратова Исаев. Сегодня обсуждается реализация дорожных карт по самым сложным домам. В их числе ООО «Стройкомплекс-2002», который курирую. После заседания встретимся с дольщиками ЖК «Южный», минстроем, городскими структурами. Продолжим решать вопрос по предоставлению людям квартир в других домах, так как достраивать этот объект невыгодно для людей, — написал Панков.