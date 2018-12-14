Жительница Саратова после выпивки воткнула другу нож в спину
В момент преступления женщина была навеселе
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Областная прокуратура контролирует расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы Саратова. Ее обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью.
- По версии следствия, ночью 12 декабря 2018 года женщина распивала спиртное. Она повздорила со своим 49-летним знакомым и поэтому воткнула нож в его спину. На следующий день пострадавшего госпитализировали, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
На злоумышленницу заведено уголовное дело. Возможно, это будет ее вторая судимость.
Женщина ожидает своей участи под подпиской о невыезде.
Расследование дела продолжается.