Жительница Саратова после выпивки воткнула другу нож в спину

СЕГОДНЯ 15:18 2018-12-14T15:41:15+03:00

В момент преступления женщина была навеселе

Изменить размер текста: A A

Областная прокуратура контролирует расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы Саратова. Ее обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью.

- По версии следствия, ночью 12 декабря 2018 года женщина распивала спиртное. Она повздорила со своим 49-летним знакомым и поэтому воткнула нож в его спину. На следующий день пострадавшего госпитализировали, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

На злоумышленницу заведено уголовное дело. Возможно, это будет ее вторая судимость.

Женщина ожидает своей участи под подпиской о невыезде.

Расследование дела продолжается.